إنقاذ عائلتين علقتا وسط المياه بشعيب القرين في القصيم

أنقذ فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، في الساعات الماضية، عائلتين علقتا وسط المياه بشعيب القرين في منطقة القصيم.
وجاءت تحركات الفريق عقب ورود بلاغ إليها يفيد بوجود عائلتين عالقتين بشعيب القرين، وانطلق الأعضاء فوراً لنجدتهم.
وتمكن الفريق من تخطي الصعوبات التي واجهته ليلا بسبب طبيعة المنطقة وزيادة منسوب المياه فيها، ونجح في تحرير المركبات العالقة، وإنقاذ من فيها.
ورد بلاغ لـ #فريق_انجاد في منطقة #القصيم عن عائلتين عالقتين بشعيب القرين.
انطلق الأعضاء فوراً لنجدتهم متخطين كل الصعاب التي واجهتهم من:
صعوبة المنطقة، وزيادة منسوب المياه، وكون البلاغ ليلًا.
وبفضل الله ومنته استطاع الفريق تحرير المركبات العالقة. pic.twitter.com/PPihJfx5KZ
— فريق إنجاد للبحث والإنقاذ (@enjad911) February 2, 2023
وفق “أخبار 24”.