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جديد المحليات > إنقاذ عائلتين علقتا وسط المياه بشعيب القرين في القصيم
02/02/2023   2:37 م

إنقاذ عائلتين علقتا وسط المياه بشعيب القرين في القصيم

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أنقذ فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، في الساعات الماضية، عائلتين علقتا وسط المياه بشعيب القرين في منطقة القصيم.

وجاءت تحركات الفريق عقب ورود بلاغ إليها يفيد بوجود عائلتين عالقتين بشعيب القرين، وانطلق الأعضاء فوراً لنجدتهم.

وتمكن الفريق من تخطي الصعوبات التي واجهته ليلا بسبب طبيعة المنطقة وزيادة منسوب المياه فيها، ونجح في تحرير المركبات العالقة، وإنقاذ من فيها.

وفق “أخبار 24”.

إنقاذ عائلتين علقتا وسط المياه بشعيب القرين في القصيم

جديد المحليات
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