“إس إن تي للطاقة” الكورية تتوسع في المملكة وتنشئ مصنعا جديدا في الدمام

احتفلت شركة “إس إن تي” للطاقة، يوم أمس (الأربعاء)، بتوسيع مصنعها الأول لشركة “إس إن تي الخليج” التابعة لها وإنشاء مصنع آخر جديد في الدمام.
وأوضحت أن المصنع الجديد سينتج مرافق توليد الطاقة لمحطات الطاقة النووية ومحطات الكهرباء ذات الدورة المركبة، بينما يتخصص المصنع الذي جرى توسيعه في إنتاج مبردات الهواء.
وأضافت أن شركتها “إس إن تي الخليج” وقعت أمس مع شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، حيث ستلتزم الأخيرة بموجب المذكرة بتوفير مزيد من الفرص للمشاركة في المشاريع المحلية لـ “إس إن تي الخليج”، بينما ستتعاون الشركة الكورية مع “أرامكو” في زيادة الاستثمار في المرافق وإنشاء أكاديمية تعليمية في السعودية.
وأكدت الشركة أنها تخطط لإنتاج المعدات اللازمة لبناء محطات الطاقة النووية ومحطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة الجديدة في المملكة وغيرها من دول الشرق الأوسط، مثل غلايات استرداد الحرارة (HRSG) والمكثف الحراري، من خلال إنشاء مصنعها الثاني. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة “إس إن تي للطاقة” تقدمت إلى المملكة كأول شركة كورية جنوبية للبتروكيماويات ومعدات محطات توليد الكهرباء.