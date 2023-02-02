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جديد المحليات > “هيئة المقيّمين” تشدد على التقيُّد بالمتطلبات النظامية عند تقييم العقارات
02/02/2023   2:42 م

“هيئة المقيّمين” تشدد على التقيُّد بالمتطلبات النظامية عند تقييم العقارات

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شددت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، على ضرورة التقيُّد بالمتطلبات النظامية والمهنية عند تقييم العقارات والعقارات الاستثمارية لأغراض القوائم المالية.

وأكدت الهيئة، ضرورة استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم، ووجوب إيداع التقارير في حساب المنشأة ضمن منصة “قيمة الإلكترونية”، لإطلاع الهيئة على تلك التقارير وفحصها وإجراء أعمال الرقابة حيالها.

ونوهت بأنه يتم رصد التقارير التي لم يتم إيداعها في منصة “قيمة”، أو التي لم تتبع في إعدادها المتطلبات النظامية والمهنية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير وأدلة الممارسة المعتمدة من الهيئة؛ باتخاذها الإجراءات النظامية للمساءلة وإيقاع العقوبات والجزاءات تجاه المخالفين.  وفق “أخبار 24”.

“هيئة المقيّمين” تشدد على التقيُّد بالمتطلبات النظامية عند تقييم العقارات

جديد المحليات
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