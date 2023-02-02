نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > اليوم .. تدشين أول حافلة ركاب كهربائية في جدة
02/02/2023   2:43 م

اليوم .. تدشين أول حافلة ركاب كهربائية في جدة

+ = -
339

تدشن الهيئة العامة للنقل، اليوم (الخميس)، أول حافلة ركاب كهربائية في جدة تعمل ببطارية تمكنها من قطع 300 كم بالشحنة الواحدة.

وتعد الحافلة صديقة للبيئة، ووفقا لقناة “الإخبارية”، فسيتم إطلاق هذه المركبة كمرحلة تجريبية في جدة لتقييم التجربة ودراسة كيفية تعميمها في مناطق المملكة.

ويأتي تدشين هذه الحافلة تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للنقل وشركة “سابتكو”، وسيتم إطلاق الحافلة في مسارات محددة لم يتم تحديدها بعد، على أن يتم فيما بعد تعميمها في كافة المسارات بجدة.

وفق “أخبار 24”.

اليوم .. تدشين أول حافلة ركاب كهربائية في جدة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885248628.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.