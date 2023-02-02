شراكة لإقامة وتطوير وتشغيل مستودعات رقمية بجدة

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، اتفاقية شراكة لإقامة وتطوير وتشغيل 14 مستودعًا بمساحات مرنة في المدينة الصناعية الأولى بجدة.
وأوضحت “مدن” أن المستودعات ستكون رقمية ومؤتمتة بالكامل بدون تدخل بشري باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الكاملة التي تتيح إمكانية الوصول إلى وحدات التخزين باستخدام تطبيق الهواتف الذكية “أقفال الأبواب الذكية”، كما يوفر نظام خدمة العملاء الأفضل في فئته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مما يتيح الدعم الفوري الشامل.
وأكدت أنه سيتم تشغيل هذه المستودعات طبقًا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص “ppp”، ووفقا لأنظمة ذكية ومؤتمتة لتوفير حلول لوجستية سريعة ومؤقتة لدعم الصناعيين وروّاد الأعمال، وتحفيز الاستثمار بقطاع التجزئة.
وفق “أخبار 24”.