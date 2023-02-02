أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، فتح باب التقدم لأول مرة لبرنامج الماجستير في علوم الأمن السيبراني بنظام التعليم المستمر، خارج أوقات الدوام الرسمي، اعتبارًا من يوم (الأحد) المقبل.
وأوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى إعداد الطلاب لإجراء البحوث التطبيقية في مجالات الأمن السيبراني، ذات التأثير المباشر على اهتمامات المجتمع المحلي والإقليمي، بخلاف إمداد سوق العمل بقوة عامل مؤهلة في ذات المجال.
وأشارت إلى أن البرنامج موجه للعاملين في تخصصات الأمن السيبراني، في الأوساط الأكاديمية والصناعية، وكذلك العاملين في المؤسسات الخاصة والعامة التي تتعامل مع أمن المعلومات.
وفق “أخبار 24”.