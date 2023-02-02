أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، استقرار معدل الحالات الحرجة، وانخفاض أعداد المتعافين، والوفيـات والإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 52 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره حالتان عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 828064 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 35 حالة، بانخفاض قدره 7 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815605 حالات.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل حالتين جديدتين، بانخفاض قدره حالتان عن المسجل يوم أمس، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 31 حالة.
ونوهت بارتفاع معدل الوفـيات، حيث سجلت حالتي وفـاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9577 حالة وفـاة.
وفق “أخبار 24”.