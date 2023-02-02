حدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 5 عوامل رئيسة تتسبب بشكلٍ مباشر في تدهور 70% من الأراضي الرعوية الطبيعية، وتُؤثر على تنمية وازدهار الغطاء النباتي بالمملكة.
وقالت الوزارة إن تلك العوامل تتمثل في ممارسة الرعي الجائر، وعمليات الاحتطاب، بالإضافة إلى حدوث الجفاف وتدهور التربة، فضلًا عن التوسع في العمران، والسلوكيات السلبية التي يمارسها البعض أثناء التنزُّه.
وأوضحت الوزارة أن الممارسات السلبية تساهم في تدهور مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية، داعية إلى توقف تلك الممارسات.
وأشارت إلى أنها تراهن على وعي المواطن والمقيم في الالتزام بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، والمساهمة في وقف الممارسات السلبية على الأراضي الرعوية، للحفاظ على ازدهارها وتنميتها.
يشار إلى أن الرعي المنتظم وتحديد الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ يعد عاملًا رئيسًا في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة التي تعاني ضعف الإنتاجية، وتلبية احتياجات الثروة الحيوانية.
وفق “أخبار 24”.