بلغاريا تدعم ملف المملكة لاستضافة أكسبو 2030

قرر مجلس الوزراء البلغاري دعم ملف المملكة لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي “إكسبو 2030”.
وأشاد المجلس بالعلاقات التاريخية بين الجانبين والروابط المشتركة التي تجمعهما، مؤكدا أن بلاده تعتبر المملكة شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط.
وأكدت الحكومة البلغارية أن دعم ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030 سيعزز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن ما يميز ترشيح المملكة للمعرض هو التطور الديناميكي والتطبيق الواسع للتقنيات الجديدة بها، مع محافظتها على التقاليد والالتزام بمكافحة تغيّر المناخ.
وكان المكتب الدولي للمعارض في باريس قد رشح 4 مدن في 4 دول لاحتضان المعرض، وهي بوسان بكوريا الجنوبية، وروما بإيطاليا، وأوديسا بأوكرانيا، والرياض بالمملكة التي تقدمت بملف ترشحها في سبتمبر الماضي.
يذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية. وفق “”أخبار 24.