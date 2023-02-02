بحث تخفيض أسعار التجوال بدول مجلس التعاون

بحثت لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية آخر تطورات تخفيض أسعار التجوال بدول المجلس، ومستجدات التواصل مع كبرى الشركات المقدمة لخدمات وتطبيقات الإنترنت.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماع مرئي عقدته اليوم (الخميس)، مؤشرات قطاع الاتصالات وتحليل ومراقبة أسواق الاتصالات بدول المجلس، والتنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بتداخلات شبكات الهاتف النقال والخدمات الراديوية في دول المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشة النظام “القانون” الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، والإطار الاسترشادي لحماية المعلومات الشخصية لمواطني دول المجلس.
يذكر أن المجلس اطلع أيضا على مقترح خطة عمل قطاع الاتصالات بدول المجلس، ومبادرة المملكة للجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي. وفق “أخبار 24”.