بتداولات 4 مليارات.. سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 10701 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم (الخميس)، على تراجع بنسبة 81.94 نقطة، مغلقاً عند مستوى 10701.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 172 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، ومنها أسهم شركات: سلامة، ودار الأركان، وسايكو، ومدينة المعرفة، وأمريكانا، فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.
وسجلت أسهم شركات: الإنماء، وسليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والمجموعة السعودية، واتحاد اتصالات، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.84 % و4.25 %.
في المقابل سجلت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، ودار الأركان، وبترو رابغ، والجزيرة الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطاً في القيمة. وفق “أخبار 24”.