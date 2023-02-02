حذَّر خبير الأمن السيبراني والمحقق الجنائي الرقمي، مجلاد السبيعي، من انتشار عمليات النصب والاحتيال المالي في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن ممارسي هذه الأفعال لديهم طرق عدة وأساليب متجددة حتى في تقليد الأصوات.
وأضاف “السبيعي لـ”أخبار 24″، أن شرائح الجوال السعودية التي تُستخدم لعمليات النصب والاحتيال تعطي الثقة للناس، موضحًا أن مستخدمي تلك الشرائح قد يكونون خارج المملكة في دول بعيدة جدًا، وأكثر ما يتم استخدامه لهذه العمليات تطبيق “WhatsApp” لإقناع الأشخاص أن هذا الرقم سعودي.
وأشار إلى أنه يجب الانتباه والحذر من التعاملات غير الرسمية، وعدم إدخال البيانات في روابط وهمية، حيث إنه من السهل انتحال مواقع البنوك وغيرها، كون ما يتم كتابته سيظهر للمحتال فورًا، متابعًا “أنه يجب استخدام بطاقة مسبقة الدفع عند عمليات الشراء للتقليل من الخسائر”.
وعن كيفية حصول المحتال على المعلومات الخاصة بالشخص، أكد “السبيعي”، أن ذلك غالباً عن طريق تسريب لبيانات الأشخاص من مواقع معتمدة تتعرض للاختراق، ويتم شراء هذه البيانات عبر الإنترنت “المظلم”، ثم البدء بعمليات النصب والاحتيال والوصول للأشخاص، كون عالم الإنترنت لا يوجد به شيء آمن بشكل كامل.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الوهيبي، أن هذه الممارسات تعد ضمن الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي، والتي تصل عقوبة مرتكبها إلى السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.
وأضاف أن هذه الأفعال تندرج أيضًا ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي نصّ على عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مليونَيْ ريال، في حال كان تم الوصول إلى البيانات البنكية أو الائتمانية للمستخدم بشكل غير مشروع.
وبين “الوهيبي” أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب قرار النائب العام، والتي لا يتم فيها إطلاق السراح بالكفالة للمتهم حتى انتهاء إجراءات التقاضي، وينتج عنها إبعاد المتهم ومنع دخوله بعد ثبوت إدانته إلى المملكة إلا لأداء المناسك الدينية فقط.
يذكر أن النيابة العامة أعلنت مساء أمس (الأربعاء)، محاكمة وافدين امتهنوا الاحتيال باستخدام أجهزة ممنوعة هُرّبت من دولة مجاورة.
خبير يحذر من #الاحتيال باستخدام أرقام سعودية.. وقانوني: جريمة عقوبتها السجن وغرامة بالملايين
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 2, 2023