بخبرة بنكية 23 عامًا.. “السياري” لقيادة القطاع المصرفي السعودي

يعد أيمن بن محمد السياري الذي صدر أمر ملكي بتعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي اليوم الخميس صاحب خبرة اقتصادية ومهنية ومالية كبيرة.
حصل السياري على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ ثم الماجستير في إدارة الأعمال تخصص التمويل، من جامعة جورج واشنطن في أمريكا، كما حصل على برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال، وشهادة CFA كمحلل مالي معتمد.
وبدأ السياري حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، ثم انضم للبنك المركزي عام 1999 ثم أُعير عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات للعمل في إدارة أسواق المال في مؤسسة التمويل الدولية، واختير بعدها وكيلاً لمحافظ البنك المركزي للاستثمار بين عامي 2013 و2019. وفق”أخبار 24″.
وعين السياري بعدها نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك؛ ومن ثم نائب المحافظ بالمرتبة الممتازة، وفي يوليو 2022 أصبح نائب محافظ البنك للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، حتى صدور الأمر الملكي اليوم بتعيينه محافظاً للبنك بمرتبة وزير.