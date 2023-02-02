نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بخبرة بنكية 23 عامًا.. “السياري” لقيادة القطاع المصرفي السعودي
02/02/2023   7:40 م

بخبرة بنكية 23 عامًا.. “السياري” لقيادة القطاع المصرفي السعودي

+ = -
690

يعد أيمن بن محمد السياري الذي صدر أمر ملكي بتعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي اليوم الخميس صاحب خبرة اقتصادية ومهنية ومالية كبيرة.

حصل السياري على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ ثم الماجستير في إدارة الأعمال تخصص التمويل، من جامعة جورج واشنطن في أمريكا، كما حصل على برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال، وشهادة CFA كمحلل مالي معتمد.

وبدأ السياري حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، ثم انضم للبنك المركزي عام 1999 ثم أُعير عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات للعمل في إدارة أسواق المال في مؤسسة التمويل الدولية، واختير بعدها وكيلاً لمحافظ البنك المركزي للاستثمار بين عامي 2013 و2019. وفق”أخبار 24″.

وعين السياري بعدها نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك؛ ومن ثم نائب المحافظ بالمرتبة الممتازة، وفي يوليو 2022 أصبح نائب محافظ البنك للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، حتى صدور الأمر الملكي اليوم بتعيينه محافظاً للبنك بمرتبة وزير.

بخبرة بنكية 23 عامًا.. “السياري” لقيادة القطاع المصرفي السعودي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885248670.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.