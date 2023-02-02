وزير التعليم يكرم الطلبة الفائزين بجوائز دولية لعام 2022

كرّم وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم (الخميس)، الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية لعام 2022م، بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين الذين كان لهم الأثر في تميزهم؛ من مختلف الإدارات التعليمية.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، وعدد من قيادات الوزارة.
وتضمّن الحفل تكريم 45 معلماً ومعلمة، في الإدارات التعليمية بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، والقصيم، ومحافظات جدة، وينبع، والأحساء، وصبيا، إلى جانب تكريم 73 طالباً وطالبة ممن أحرزوا جوائز في المحافل والمنافسات الدولية.
وأُقيم معرضٌ خلال الحفل، لأبرز منجزات الطلبة التي شاركوا بها في المنافسات العالمية، وعرضٌ لإنجازات الطلاب والطالبات الفائزين، إلى جانب كلمة باسم الطلاب والطالبات.
#فيديو | حفل تكريم #وزارة_التعليم للطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية خلال عام 2022م، والمعلمين والمعلمات المشرفين على تميّزهم وإنجازهم؛ برعاية معالي وزير التعليم. pic.twitter.com/QgM6grCo34
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) February 2, 2023
وفق “أخبار 24”.