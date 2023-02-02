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جديد المحليات > وزير التعليم يكرم الطلبة الفائزين بجوائز دولية لعام 2022
02/02/2023   7:41 م

وزير التعليم يكرم الطلبة الفائزين بجوائز دولية لعام 2022

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كرّم وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم (الخميس)، الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية لعام 2022م، بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين الذين كان لهم الأثر في تميزهم؛ من مختلف الإدارات التعليمية.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، وعدد من قيادات الوزارة.

وتضمّن الحفل تكريم 45 معلماً ومعلمة، في الإدارات التعليمية بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، والقصيم، ومحافظات جدة، وينبع، والأحساء، وصبيا، إلى جانب تكريم 73 طالباً وطالبة ممن أحرزوا جوائز في المحافل والمنافسات الدولية.

وأُقيم معرضٌ خلال الحفل، لأبرز منجزات الطلبة التي شاركوا بها في المنافسات العالمية، وعرضٌ لإنجازات الطلاب والطالبات الفائزين، إلى جانب كلمة باسم الطلاب والطالبات.

وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم يكرم الطلبة الفائزين بجوائز دولية لعام 2022

جديد المحليات
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