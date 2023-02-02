الخسارة الأولى لموسيماني.. الأخدود يكتسح الأهلي بالأربعة ويخطف صدارة “يلو” (فيديو وصور)

قلب الأخدود الطاولة على مضيفه الأهلي وهزمه بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما، الخميس، لحساب الجولة 19 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وألحق الأخدود الهزيمة الأولى بالمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الأهلي ليزيحه عن الصدارة التي تربع عليها الأخدود بفارق الأهداف.
وكرر الأخدود فوزه على الأهلي بعدما كان ألحق به الخسارة في الجولة الثانية بالفوز بهدفين نظيفين.
وافتتح اللاعب باستوس النتيجة للأهلي بهدف في الدقيقة 34، قبل أن يعود الأخدود للقاء بهدف سجله عثمان باتو باري في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الـVAR.
ومع انطلاقة الشوط الثاني ظهر الضيوف بصورة أفضل بالضغط على دفاعات الأهلي، ليستغل حسين المصعبي خطأ من حارس الأهلي مودعًا الكرة في الشباك عند الدقيقة 55.وفق “أخبار 24”.
ولم يكد الأهلي يستفيق من صدمة الهدف الثاني حتى عاجله “كاكا” بهدف ثالث عند الدقيقة 61، قبل أن يكمل عثمان بارو الرباعية في الدقيقة 88.
وبتلك النتيجة اعتلى الأخدود الصدارة برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف عن كل من الحزم، الأهلي والفيصلي حيث يمتلك كل منهم الرصيد ذاته، لتشتعل المنافسة على اللقب.
🎥 | ملخص أهداف ⚽️ |#الأهلي 1#الأخدود 4
مباراة ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى#الأهلي_الأخدود#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/xz3VCGxVBB
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 2, 2023
الخسارة الأولى لموسيماني”.. #الأخدود يكتسح #الأهلي بالأربعة ويخطف صدارة “#دوري_يلو” (فيديو وصور)
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— سبورت 24 (@sporty_24) February 2, 2023