“تأشيرة المرور”.. تبسيط الإجراءات وتخفيض التكلفة للقادمين للعمرة والزيارة

سهلت تأشيرة المرور الفورية التي أطلقتها وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، زيارة المملكة والتنقل بها لمدة 4 أيام، ويُسمح لحاملها بحضور الفعاليات والمناسبات السياحية، وأداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف.
ويمكن الحصول على التأشيرة بيسر وسهولة، بحجز تذكرة الطائرة، ورفع طلب التأشيرة عبر المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية وطيران ناس؛ لتصدر بشكلٍ فوري، من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.
وكان مطار الملك خالد الدولي بالرياض استقبل أول مسافرٍ قادم من الخارج، بتأشيرة المرور المعروفة بـ”الترانزيت”، فيما حطت أسرة تحمل ذات التأشيرة، رحالها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد دخول النظام حيز التنفيذ قبل أيام. وفق “أخبار 24”.
وأطلقت وزارة الخارجية هذه التأشيرة وأتاحت الحصول عليها إلكترونياً، من المنصات المعتمدة؛ لتحسين تجربة السفر الشاملة لمن يدخل المملكة، وتسهيل معالجة تأشيرات العبور وتسريعها.
تذكرتك تأشيرتك.. #تأشيرة_المرور أحدث التسهيلات السعودية للراغبين بالقدوم لـ #المملكة للعمرة والزيارة والسياحة#تأشيرة_الزيارة_جواًhttps://t.co/JXCXogX2nz pic.twitter.com/Vs1YEio717
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 2, 2023