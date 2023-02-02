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جديد المحليات > مدرسة تقيم حفل وداع لطالب باكستاني بمناسبة خروجه نهائياً من المملكة
02/02/2023   11:16 م

مدرسة تقيم حفل وداع لطالب باكستاني بمناسبة خروجه نهائياً من المملكة

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نظم التوجيه الطلابي بمدرسة البشائر الابتدائية التابعة لمحافظة بيشة حفلة توديع لأحد الطلاب المقيمين قبل خروجه النهائي من البلاد.

وحضر الاحتفالية عدد كبير من طلاب المدرسة الذين اصطفوا على الجانبين في وداع زميلهم “أحمد”، بينما احتفل به معلمو المدرسة وقدموا له شهادة تقدير.

وقدم الطالب الباكستاني “أحمد” شكره إلى القائمين على الحفل، موجهاً الشكر للمملكة قائلاً: “شكراً يا السعودية”. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن عائلة الطالب “أحمد” قررت العودة إلى وطنها بعد وفاة والده؛ ما دفع إدارة المدرسة إلى تنظيم حفل وداع له جبراً لخاطره.

مدرسة تقيم حفل وداع لطالب باكستاني بمناسبة خروجه نهائياً من المملكة

جديد المحليات
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