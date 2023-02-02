ترقية 1840 فرداً من منسوبي “مكافحة المخدرات” بمختلف الرتب العسكرية

أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قراراً بترقية 1840 فرداً من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ابتداءً من تاريخ 1444/7/1هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.
وأعرب اللواء “القرني”، عن شكره لوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على دعمه لمنسوبي الوزارة، بمختلف القطاعات الأمنية والدعم غير المحدود لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مثمناً توجيهاته ومتابعته لمهام وأعمال منسوبي المكافحة. وفق “أخبار 24”.
وهنَّأ اللواء القرني، منسوبي مكافحة المخدرات من الأفراد المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق، وأن تكون الترقية عوناً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، ومحاربتهم آفة المخدرات.