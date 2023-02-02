أطلقت الهيئة العامة للعقار اليوم (الخميس)، خدمة ترخيص الإعلان العقاري، والتي تُمكّن المعلِن من الإعلان عن العقار وفق نظام الوساطة العقارية.
وأوضحت أن هذه الخدمة التي تأتي بديلاً عن المتطلب السابق الذي يشترط وجود رقم معلن في الإعلان العقاري، متاحة حاليًا للوسيط الفرد والمنشأة، وسيتم إتاحتها في المرحلة المقبلة لمالك المنشأة بشكل مباشر عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، أما المالك الفرد فسيتم إتاحتها له لاحقًا من خلال المنصات العقارية.
وأشارت إلى أن إصدار ترخيص الإعلان العقاري يتطلب وجود عقد وساطة بين الوسيط ومالك العقار يحتوي في نطاقه على التسويق، مبينةً أنه يجري الآن العمل على تطوير واجهة برمجية (API) مع منصتها الإلكترونية؛ لتمكين منصات التسويق العقارية من التحقق من رخصة الإعلان العقاري أثناء إضافة المعلنين للإعلانات لديها.
وفيما يخص الممارسين الحاليين كوسطاء مرخصين (قبل إطلاق المنصة)، تم إصدار ترخيص آلي لهم بـ”رخصة الوساطة والتسويق العقاري” بشكل تلقائي، وإرسال إشعارات نصية لهم، وإصدار “ترخيص وسيط منشأة” للمنشآت المسجلة في إيجار. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن المنشآت الحاصلة على رقم معلن، والمنشآت المصنفة لدى الهيئة ستصدر لها الرخصة لاحقًا، كما تم إصدار “ترخيص وسيط فرد” آليًا للأفراد المسجلين في إيجار كمدير أو موظف مكتب، والأفراد الحاصلين على رقم معلن، والأفراد الحاصلين على رخصة عمل حر من الهيئة.
ونوهت “هيئة العقار” بإمكانية الدخول على المنصة الإلكترونية وإصدار ترخيص الإعلان العقاري وذلك من خلال الرابط التالي.