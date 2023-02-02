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رياضة > رسميًا.. الاتحاد يعلن تمديد عقد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله (فيديو وصور)
02/02/2023   11:15 م

رسميًا.. الاتحاد يعلن تمديد عقد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله (فيديو وصور)

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أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين.

وتمت مراسم تجديد التعاقد بين اللاعب ونادي في مقر النادي بحضور رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي.

ومن جانبه، أشاد الحائلي بموقف اللاعب بعد تعاونه وانسجامه مع زملائه والمستويات الرفيعة التي يقدمها وتؤكدها لغة الارقام التهديفية.

حمد الله

حمد الله

حمد الله

وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الاتحاد يعلن تمديد عقد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله (فيديو وصور)

رياضة
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