رسميًا.. الاتحاد يعلن تمديد عقد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله (فيديو وصور)

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين.
وتمت مراسم تجديد التعاقد بين اللاعب ونادي في مقر النادي بحضور رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي.
ومن جانبه، أشاد الحائلي بموقف اللاعب بعد تعاونه وانسجامه مع زملائه والمستويات الرفيعة التي يقدمها وتؤكدها لغة الارقام التهديفية.
حـد يسيب السـاطي؟ 🤔 pic.twitter.com/Lz1QXifOi9
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 2, 2023
وفق “أخبار 24”.