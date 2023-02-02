بالفيديو والصور.. الشباب يعبر ضمك بثنائية ويرتقى لصدارة الدوري مؤقتًا

حقق فريق الشباب فوزاً ثميناً على نظيره ضمك، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بدوري روشن.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب ضمك حسن الشمراني في الدقيقة 3.
وسجل اللاعب سانتي مينا الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 9.
وأضاف اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 10.
وقرر مدرب ضمك إجراء تبديل في الدقيقة 46، بدخول اللاعب إبراهيم النخلي بدلاً من حسن الشمراني.
وفي الدقيقة 65 أجرى فريق الشباب تبديلاً بدخول اللاعب فهد المولد بدلاً من كريستيان جوانكا.
وسجل اللاعب عبدالعزيز مكين الهدف الوحيد لفريق ضمك في الدقيقة 90+1.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ضمك عند 21 نقطة في المركز الثامن. وفق “أخبار 24”.
د9 الهدف الأول لـ الشباب عن طريق سانتي مينا
الشباب 1 × 0 ضمك#الشباب_ضمك | #SSC pic.twitter.com/8zZHBVN4xj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 2, 2023
د10 الهدف الثاني للشباب عن طريق كارلوس جونيور
الشباب 2 × 0 ضمك#الشباب_ضمك | #SSC pic.twitter.com/H6a4FwF230
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 2, 2023
د90+ 1 الهدف الأول لـ ضمك عن طريق عبدالعزيز مكين
الشباب 2 × 1 ضمك#الشباب_ضمك | #SSC pic.twitter.com/FV0ANkPzER
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 2, 2023