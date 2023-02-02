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رياضة > بالفيديو والصور.. الشباب يعبر ضمك بثنائية ويرتقى لصدارة الدوري مؤقتًا
02/02/2023   11:15 م

بالفيديو والصور.. الشباب يعبر ضمك بثنائية ويرتقى لصدارة الدوري مؤقتًا

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حقق فريق الشباب فوزاً ثميناً على نظيره ضمك، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بدوري روشن.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب ضمك حسن الشمراني في الدقيقة 3.

وسجل اللاعب سانتي مينا الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 9.

وأضاف اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 10.

وقرر مدرب ضمك إجراء تبديل في الدقيقة 46، بدخول اللاعب إبراهيم النخلي بدلاً من حسن الشمراني.

وفي الدقيقة 65 أجرى فريق الشباب تبديلاً بدخول اللاعب فهد المولد بدلاً من كريستيان جوانكا.

وسجل اللاعب عبدالعزيز مكين الهدف الوحيد لفريق ضمك في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ضمك عند 21 نقطة في المركز الثامن. وفق “أخبار 24”.

الشباب

الشباب

الشباب

بالفيديو والصور.. الشباب يعبر ضمك بثنائية ويرتقى لصدارة الدوري مؤقتًا

رياضة
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