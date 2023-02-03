شراكة مع “رولز رويس” لتوطين صناعة محركات عالية السرعة للسفن العسكرية بالمملكة

وقعت الشركة السعودية لصناعة المحركات “مكين” مذكرة تفاهم مع شركة رولز رويس سلوشنز (RRS)، من أجل توطين صناعة محركات عالية السرعة للسفن العسكرية.
وتستهدف المذكرة توطين المحركات من نوع “إف 2000 – إف 4000” التي تُستخدم لدى الجهات العسكرية والأمنية في المملكة تحت العلامة التجارية “mtu”.
ويأتي هذا التعاون الإستراتيجي المشترك داعماً لمسيرة القطاع الصناعي العسكري الذي يشهد حراكاً نوعياً على صعيد التوطين، حيث تقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية الخطط الإستراتيجية لتطوير وتوطين القطاع لتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة من خلال توطين القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م. وفق “أخبار 24”.