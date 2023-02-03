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جديد المحليات > طقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة بالرياض وصقيع على 4 مناطق
03/02/2023   12:56 م

طقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة بالرياض وصقيع على 4 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أنه يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة.

ولفت إلى أنه لا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان وعسير والباحة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة بمكة المكرمة، و28 درجة في جدة، و22 درجة بالمدينة المنورة، و19 درجة بالرياض، و20 درجة بالدمام وأبها، و16 درجة في تبوك).

طقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة بالرياض وصقيع على 4 مناطق

جديد المحليات
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