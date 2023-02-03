أكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم، الدكتورة سمية السليمان، سعي الهيئة من خلال مبادرة “ديزايناثون”، لمواصلة طرح الأفكار، وتحقيقها على ارض الواقع، لملامسة أثرها المنشود.
وكشفت السليمان لـ”أخبار 24″ أن تحدي “ديزايناثون” في نسخته الأولى هذا العام، والذي تتبناه هيئة فنون العمارة والتصميم، قام مع 500 متنافس، بتطبيق مفهوم التصميم التشاركي ومنهجية التفكير التصميمي في إيجاد الحلول، عبر مسارات مثل التصميم لحياة حية، والتصميم لتحقيق الأثر الاجتماعي، والتصميم للاستدامة.
وبينت أن البعض قد يندهش لأن يكون لتصميمٍ دور في الصحة والرفاهية والاثر الاجتماعي، لكن اتضح عبر هذه الفعالية التأكيد على أهمية التصميم في جميع جوانب الحياة.
وأشارت الرئيسة التنفيذية إلى سعي الهيئة للوصول لحلول مبتكرة للمشاكل والتحديات التي نواجهها سواءً كأفراد لمجتمع محلي أو دولي، موضحةً أن عدد المسجلين في تحدي “ديزايناثون” تجاوز 2000 شخص قبل منهم 500 فقط.
ولفتت إلى أنه سيتم توزيع من وقع عليهم الاختيار في مجموعات، كل مجموعة 3-5 أشخاص من أجل العمل على مشاريع على مدار 3 أيام، على أن يبدأ اليوم تشكيل الفرق وتحديد المشكلة، وحتى أخر يوم.
وعن المخرجات وكيف ستكون، قالت السليمان، إن هناك أهداف لمبادرة “ديزايناثون”، يهتم جزء منها ببناء مجتمع ابداعي، وحلول، ونتمنى أن تبصر النور من ناحية جوانب ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وهناك شركاء في الفعالية، كشركة “واعد” و”منشآت” وهيئة الملكية الفكرية.
“#فنون_العمارة_والتصميم” لـ”#أخبار24“: تحدي “ديزايناثون” لن ينتهي.. وسيشاركنا 500 مبدع #Designathonhttps://t.co/iwt5vFyZNz pic.twitter.com/vZceYCQxcd
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 2, 2023