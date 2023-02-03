سعد ناطق: مواجهة الخليج كانت صعبة.. واستعدنا التوازن

شدد محترف نادي أبها، العراقي سعد ناطق على أن مواجهة فريقه ضد الخليج في دوري روشن كانت صعبة.
وقال ناطق عبر برنامج “اكشن مع وليد”: “مواجهة الخليج كانت صعبة وكذلك جميع مباريات الدوري السعودي الذي يعد واحد من أقوى المسابقات”.
وأضاف “خلال الفترة الأخيرة تغيرت أمور كثيرة بالفريق واستعدنا التوازن. حققنا 3 نقاط غالية ونتمنى مواصلة الانتصارات”.
وحقق فريق أبها الفوز على الخليج، مساء الخميس، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بدوري روشن.
وسجل سعد ناطق الهدف الأول لفريق أبها، في الدقيقة 71، قبل أن يضيف سعد بقير الهدف الثاني في الدقيقة 81.
وبتلك النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.وفق “أخبار 24”.