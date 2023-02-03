ماجد كنبة: حققنا الأهم في مواجهة ضمك

شدد لاعب نادي الشباب ماجد كنبة على أن فريقه حقق الأهم خلال مواجهة ضمك ضمن دوري روشن.
وقال لاعب الشباب عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “قدمنا مباراة كبيرة وسجلنا هدفين وخلقنا العديد من الفرص خلال اللقاء”.
وأضاف: ” حققنا الأهم وحصلنا على الثلاث نقاط وإن شاء الله نصحح الأخطاء. تصدرنا الدوري ونسعى لاستكمال المشوار خاصة أن نادي الشباب فريق كبير وجمهوره يستحق الحصول على البطولة”.
وحقق فريق الشباب فوزاً ثميناً على نظيره ضمك، مساء الخميس، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بدوري روشن. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ضمك عند 21 نقطة في المركز الثامن.