رئيس الأهلي يعلق على الهزيمة من الأخدود برباعية

علق رئيس النادي الأهلي، وليد معاذ على خسارة فريقه الكبيرة على يد الأخدود لنتيجة 4-1 في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وكتب معاذ عبر “تويتر”: ” أنا أتحمل نتيجة مباراة اليوم قبل أي شخص في المنظومة، لا يوجد ما يبرر هذه الخسارة، سنعمل ونجتهد لتلافي الأخطاء في الأيام القادمة”.
قلب الأخدود الطاولة على مضيفه الأهلي وهزمه بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما، الخميس، لحساب الجولة 19 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وألحق الأخدود الهزيمة الأولى بالمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الأهلي ليزيحه عن الصدارة التي تربع عليها الأخدود بفارق الأهداف. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة اعتلى الأخدود الصدارة برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف عن كل من الحزم، الأهلي والفيصلي حيث يمتلك كل منهم الرصيد ذاته، لتشتعل المنافسة على اللقب.
أعزاؤنا جماهير النادي #الأهلي ، انا اتحمل نتيجة مباراة اليوم قبل اي شخص في المنظومة، لايوجد مايبرر هذه الخسارة، سنعمل ونجتهد لتلافي الاخطاء في الايام القادمة.
— وليد عبدالرزاق معاذ (@WaleedMuath) February 2, 2023