حددت المواصفات والمحظورات.. ضوابط إنشاء الأسوار المؤقتة للأعمال الإنشائية

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الضوابط والمتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت للمباني التجارية، كما أجرت تحديثا للمتطلبات الفنية الخاصة بإنشاء سور مؤقت للمباني السكنية.
وألزمت الوزارة الملاك والمقاولين بإقامة سور مؤقت أمام الموقع الإنشائي للمباني الإنشائية على حد الملكية بزيادة مترين كحد أقصى في حال كون الموقع يطل على شارع تجاري واحد، مع إغلاق الجهات البارزة المحاذية للمجاورين قبل البدء بأعمال الحفر أو البناء.
كما ألزمت الملاك والمقاولين بإقامة سور مؤقت أمام القطعة السكنية بزيادة مترين ونصف كحد اقصى عن حد الملكية للشوارع ذات العرض 10م وأقل، وفيما يلي تفاصيل هذه الضوابط والتحديثات التي نشرتها الوزارة على منصة “استطلاع” لاستطلاع الأراء حياله:-
أولا: المصطلحات والتعريفات
بينت الوزارة معاني عدد من الألفاظ الواردة بالضوابط والمتطلبات التي وضعتها في دليل تسوير المواقع الإنشائية وهي كالتالي:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
المباني: هي المواقع المرخص لها بإقامة وانشاء مباني سكنية أو تجارية وخلافه.
السور المؤقت: حاجز مؤقت يتم إنشاؤه وفق مواصفات ومعايير محددة.
الارتدادات: هي المسافة الأفقية الفاصلة بين حد الملكية (الضلع الخارجي لسور المبنى) وبين الحد الخارجي المضاف على الشارع.
المكتب الهندسي: هو أحد المكاتب الهندسية المصنفة لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.
مقاول البناء: إحدى المؤسسات أو الشركات المختصة بالأعمال الإنشائية والمعتمدة لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.
التشوه البصري: عناصر بصرية غير جذابة تتعارض مع البيئة المحيطة للمنظر المراد مشاهدتها من مسكن -خدمات عامة- غيرها.
منطقة التشوين: حيز مخصص لتقديم خدمات لوجستية مثل تخزين المواد والخامات المستخدمة في الموقع.
الشطفة: هي درجة ميل في زاوية السور المؤقت (تقاطعات الشوارع) بغرض اتاحة رؤية واضحة لمستخدمي الطريق عند التقاطع ومن أجل السلامة المرورية.
ثانيا: المتطلبات العامة للمواقع على الشوارع التجارية
ذكرت الوزارة أنه يلزم إقامة سور مؤقت أمام الموقع الإنشائي على حد الملكية بزيادة مترين كحد أقصى في حال كون الموقع يطل على شارع تجاري واحد، مع إغلاق الجهات البارزة المحاذية للمجاورين قبل البدء بأعمال الحفر أو البناء.
وفي حال كون الموقع يطل على شارعين أحدهما داخل الحي، فيتم إقامة سور مؤقت جهة الشوارع الداخلية على حد الملكية بزيادة 3 أمتار كحد اقصى، مع وضع شطفة عند التقاء السور المؤقت الأمامي والفرعي بمقياس 3*3 متر لسهولة حركة المركبات .
كما ألزمت الوزارة المالك والمقاول بأن يراعي عند توقف المعدات الثقيلة أمام السور المؤقت المطل على الشارع الرئيسي، بحيث لا يعترض حركة المركبات على مسارات الشارع بأي شكل، مضيفة أنه يسمح بفتح بوابة امامية واحدة فقط في السور المؤقت، شريطة ان تفتح الى الداخل او بشكل أفقي وبعرض لا يقل عن 3 متر يسمح لدخول وخروج الآليات من الموقع بسهولة، ويمنع وضع الاقفال ونحوها على البوابة أو أي عوائق تمنع أو تحد من سرعة وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني او أي جهة أخرى عند الطوارئ أو تحد من سرعة إخلاء الموقع او استخدامها كمخارج في حالات الطوارئ.
ويُسمح أيضا بفتح بوابة جانبية على الشوارع الداخلية للطوارئ، وفي حال كون الموقع يطل على شارعين تجاريين، فيتم إقامة السور المؤقت جهة الشوارع على حد الملكية بزيادة مترين كحد أقصى، كما تكون البوابة في السور المؤقت على الشارع الأقل خصوصية، مع وضع شطفة عند التقاء السور المؤقت الأمامي والفرعي بمقياس 3*3 متر لسهولة حركة المركبات، كما تكون مدة بقاء السور المؤقت مساوية لمدة رخصة البناء، ويمكن تجديد المدة بالتزامن مع تجديد مدة الترخيص.
ثالثا: التزامات على المقاول
نصت المتطلبات العامة بشأن تسوير الأعمال الإنشائية بالمباني التجارية على إلزام المقاول بعمل الصيانة الدورية للسور المؤقت، يجب وضع مسار مؤقت لحركة المشاة كبديل عن الرصيف بعرض 1.2 متر على الاقل بمحاذاة السور المؤقت الذي سيتم إنشاؤه، ويمر في موضع وقوف السيارات ويتم حماية هذا المسار بمصدات بلاستيكية واضحة، مع مراعاة توفير ميول مناسب لحركة ذوي الإعاقة عند بداية ونهاية المسار المؤقت.
كما يجب على المقاول حماية الرصيف من حركة المعدات الثقيلة عبر تغطيته بألواح حديدية تضمن توزيع الاحمال اثناء حركة المعدات، وتعتبر المساحة الواقعة داخل حدود السور المؤقت هي المساحة المخصصة للتشوين وحركة المعدات المتوسطة والصغيرة الحجم (شيول – بوب كات – رصاصات – رافعات ذات رقاب ممتدة)، ولا يسمح نهائيا بتشوين أو تخزين اية مواد خارج هذا السور، كما يلزم وضع دورات المياه المؤقتة للموقع بمنطقة التشوين.
ونصت المتطلبات على أنه في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض 40 مترا فأقل فيتم تنفيذ السور المؤقت وفقا لهذا الاشتراطات قبل اعمال الحفر او البناء دون الحاجة لتقديم مخطط الى الأمانة أو البلدية، وفي حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن 40 مترا فيتم تقديم مخطط توضيحي يرفق مع مخططات البناء قبل اصدار رخصة البناء يشتمل على عدة بيانات.
وتضمنت هذه البيانات مسار دخول معدات البناء وشاحنات المواد من خلال البوابة، ومسقط لموقع السور المؤقت يوضح الأبعاد وموقع السور المؤقت حسب متطلبات الدليل، وموقع تفريغ شحنات الرمل والدفان والاسمنت والحديد داخل السور المؤقت، والموقع المقترح لتوقف شاحنة الصب (Pump) بشكل لا يؤثر على الحركة المرورية، و الرسم التصوري المقترح وضعه على السور المؤقت (يمكن تغييره واستبداله لاحقا عبر تقديم الطلب بواسطة الاستشاري المشرف لإدارة الرقابة على المباني (وتوضيح اسم المادة المستخدمة في السور المؤقت (خشبي – معدني– أخرى على المخطط).
رابعا : المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت على الشوارع التجارية
قالت الوزارة أنه في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن 40 مترا فيكون السور المؤقت خشبيا أو معدنيا مقاوم للعوامل الطبيعية او ما يشابه تلك المواد شريطة أن يحجب رؤية منطقة التشوين ويتم تنفيذه بشكل مميز، ولا يسمح بالمصدات الخرسانية “الصبات” او الشبك المعدني او السواتر القماشية.
ويسمح باستخدام الألمنيوم المموج (الهنجر) بلون موحد “أبيض” وأبعاد متماثلة في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض 40 مترا فأقل، ولا يسمح بالمصدات الخرسانية “الصبات” او الشبك المعدني او السواتر القماشية على أن تكون المسافة البينية بين الشرائح السور 15سم.
كما اشترطت الوزارة ألا يقل ارتفاع السور المؤقت عن 2 متر ولا يزيد على 7 أمتار في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن 40 مترا، ألا يقل ارتفاع السور المؤقت عن 2 متر ولا يزيد عن 3 أمتار في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض 40 مترا فأقل، كما اشترطت أن يكون السور المؤقت مصمتا ولا يسمح بالرؤية من الخارج، مع وضع فتحات في السور بأطوال (العرض * الطول) 20*40 سم على ارتفاع 150 سم تسمح بمراقبة الموقع من الخارج من قبل المختصين، ويمكن الاستعاضة عن فتحات المراقبة بتصميم اخر للسور المؤقت يحقق ذات الغرض كشرائح تكون المسافة البينية بين الشرائح السور 15سم.
ويجب تثبيت السور المؤقت بشكل محكم من داخل الموقع بدعامات حديدية مجلفنة ومقاومة للصدأ يتم ربطها بقواعد خرسانية تتناسب مع الارتفاع والوزن بعد التأكد من جهد التربة، بحيث لا يتأثر السور المؤقت بفعل الرياح أو أي عوامل أخرى، وفي كل الأحوال يفضل الاستعانة بمكتب هندسي لدراسة التأسيس الإنشائي للسور المؤقت ولا يسمح بتثبيته من الخارج.
كما يجب أن يوضع على السور المؤقت لوحة بلاستيكية او معدنية توضح (معلومات الاتصال بالمسؤول عن الموقع ورقم الرخصة وبيانات مقاول البناء بما فيها السجل التجاري الخاص به، وفي حال وجود اية ملاحظات، أو القيام بتصميم تلك المعلومات كجزء من تصميم تغطية السور شريطة أن تكون تلك المعلومات واضحة ويسهل قراءتها من داخل المركبات.
وأكدت الوزارة أنه في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن 40 مترا فيجب ان يكون السور المؤقت مغطى بالكامل برسم تصوري للمشروع ذي جودة عالية يتناسب مع هوية المشروع فقط ولا يسمح بأية عبارات لا علاقة لها بالمشروع أو كتابة أسماء الأفراد او صورهم، وفي حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن 40 مترا فيجب ان تتم إضاءة السور ليلاً بشكل مناسب، مع مراعاة إجراءات السلامة في حال تمديد الكابلات الكهربائية وتأمين التأريض المناسب لها، ولا تتم إزالة السور المؤقت الا بعد الانتهاء من تشطيب الواجهة وتنفيذ الرصيف الخارجي، كما يلزم تركيب لوحات ارشادية وتحذيرية عاكسة على السور المؤقت.
خامسا: التحديثات الخاصة بضوابط إنشاء السور للمباني السكنية
نصت التحديثات على أنه يلزم إقامة سور مؤقت أمام القطعة السكنية بزيادة مترين ونصف كحد اقصى عن حد الملكية للشوارع ذات العرض 10م وأقل، كما يلزم وضع دورات المياه المؤقتة بمنطقة التشوين، وهي تلك المساحة الواقعة داخل حدود السور المؤقت المخصصة للتشوين وحركة المعدات المتوسطة والصغيرة الحجم (شيول – بوب كات – رصاصات – رافعات ذات رقاب ممتدة).
وتضمنت التحديثات أن يكون السور المؤقت بارتفاع لا يقل عن 1.5 متر، كما يلزم أن تكون المسافة البينية بين شرائح السور بحد أقصى 15 سم، وأن يكون السور المؤقت من الألمنيوم المموج (الهنجر) او ما يشابه تلك المواد ولا يسمح بالمصدات الخرسانية (الصبات) أو الشبك المعدني او السواتر القماشية، ولا تتم إزالة السور المؤقت الا بعد الانتهاء من تشطيب سور المبنى وتنفيذ الرصيف الخارجي، وفي حال وجود مشاريع سكنية بمساحات تزيد عن 1500م فإنه يلزم تطبيق المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت الخاص بالشوارع أصغر من 40 م.
سادسا: ضوابط إلزامية جديدة
نصت التحديثات التي وضعتها الوزارة على أنه يجب الالتزام بأي توجيهات ترد لموقع الانشاءات من قبل الدفاع المدني وتنفيذها مباشرة، كما يلزم تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة واشتراطات كود البناء السعودي ذات العالقة بالأمن والسلامة عند تنفيذ السور المؤقت، كما يلزم أيضا احكام اغلاق الجزء السفلي من الاسوار المؤقتة بحيث لا تسمح بدخول الأطفال الى مواقع الإنشاءات.
وأضافت الوزارة يمكن للمقاول بعد التنسيق مع المالك في بعض الحالات الاستثنائية ان يطلب تعديل موقع السور المؤقت، وفي تلك الحالة عليه ابلاغ المكتب الهندسي المصمم او المشرف بتقديم مخطط السور حسب الاشتراطات المشار اليها في هذا الدليل مع تقديم مبررات فنية للطلب.
ولفتت أنه في حال وقوع الموقع في المناطق التي يتم البناء فيها على الصامت فإنه يلزم التنسيق مع البلدية بخصوص موقع السور المؤقت وفي حال كانت الأراضي المجاورة للموقع أراضي فضاء فيلزم تسوير الموقع كاملاً من جميع الجهات على أن يكون السور المطل على الأراضي المجاورة على حد الملكية، وفي حال كانت الأرض غير مستوية فيتم وضع السور بمحاذاة حدود الملكية وفق متطلبات الدليل مهما كان شكل الأرض أو طوبوغرافيتها.
وأكدت أن المقاول ملزم بإعادة السور لحد الملكية في حال انتهاء رخصة البناء ولم يتم استكمال أعمال الإنشاء في الموقع، مع إعادة الرصيف كما كان عليه قبل التسوير المؤقت، كما يتم تطبيق مخالفة “عدم تجديد رخصة البناء” الواردة بجدول المخالفات البلدية على المباني الواقعة على الشوارع التجارية والسكنية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية مع انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
وفق “أخبار 24”.