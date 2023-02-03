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جديد المحليات > اكتمال الاستعدادات لانطلاق مناورات تمرين “رماح النصر “2023
03/02/2023   7:37 م

اكتمال الاستعدادات لانطلاق مناورات تمرين “رماح النصر “2023

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أعلنت وزارة الدفاع عن اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين “رماح النصر “2023 إلى مركز الحرب الجوي في القطاع الأوسط، استعداداً لانطلاق مناورات التمرين.

وأوضحت اليوم (الجمعة) أن التمرين يشارك فيه كافة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.

وأشارت إلى أن التمرين يشارك فيه أيضاً قوات من دول مجلس التعاون الخليجي، وقوات أمريكية، وبريطانية، وباكستانية، ويونانية، وأردنية. وفق “أخبار 24”.

اكتمال الاستعدادات لانطلاق مناورات تمرين “رماح النصر “2023

جديد المحليات
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