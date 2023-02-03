اكتمال الاستعدادات لانطلاق مناورات تمرين “رماح النصر “2023

أعلنت وزارة الدفاع عن اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين “رماح النصر “2023 إلى مركز الحرب الجوي في القطاع الأوسط، استعداداً لانطلاق مناورات التمرين.
وأوضحت اليوم (الجمعة) أن التمرين يشارك فيه كافة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.
وأشارت إلى أن التمرين يشارك فيه أيضاً قوات من دول مجلس التعاون الخليجي، وقوات أمريكية، وبريطانية، وباكستانية، ويونانية، وأردنية. وفق “أخبار 24”.
#فيديو_الدفاع | وتشارك في التمرين كافة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وقوات من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب القوات الأمريكية والبريطانية والباكستانية واليونانية والأردنية. pic.twitter.com/M9GLDgn0LH
— وزارة الدفاع (@modgovksa) February 3, 2023