المزارع العمودية.. استثمار واعد لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

تبذل الدولة جهوداً متوازية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم، ومع شحّ المياه وضعف الرقعة الزراعية الصالحة للزراعة في المملكة، يمثّل الاستثمار في المزارع العمودية ملاذاً واعداً لتوسيع رقعة المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً وتعزيز منظومة الأمن الغذائي ككل.
وانطلاقاً من ذلك وقّع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية شراكة مع “إيروفارمز” الأمريكية لتطوير قطاع المزارع العمودية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية.
وتوجد العديد من المزارع العمودية في الرياض ومناطق المملكة، حيث تعتمد على إنشاء مزارع بشكل طوابق عمودية باستخدام أحدث التقنيات الزراعية لإنتاج المحاصيل المختلفة، مثل الريحان والجرجير والرمزميري وغيرها.
وأوضح عبدالله شقير؛ وهو مدير لإحدى المزارع العمودية بالرياض، في تصريح لـ”أخبار 24″ أن هذه المزارع تتميز بإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل في مساحات صغيرة، ويمكن استخدامها في المطاعم والفنادق والفعاليات، مؤكداً أن الاستثمار في هذه المزارع ناجح وواعد.
#الزراعة_العمودية.. استثمار واعد لتعزيز منظومة #الأمن_الغذائي https://t.co/iv5Pnpn13s pic.twitter.com/a3iWjYW2xz
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 3, 2023