بالفيديو والصور.. رونالدو يسجل هدفه الأول مع النصر.. ويقوده لتعادل قاتل أمام الفتح

خطف النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفتح، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن.
وتقدم فريق الفتح بهدف سجله لاعبه كريستيان تيو بعد مرور 12 دقيقة قبل أن يتعادل النصر بهدف سجله لاعبه تاليسكا في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.
وعاد الفتح للتقدم مرة أخرى بهدف في الدقيقة 58 عن طريق لاعبه سفيان بن دبكة، قبل أن يتعادل كريستيانو للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 90+5 البطاقة الحمراء للاعب النصر تاليسكا بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
ورفع فريق النصر رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 34 في صدارة الدوري، فيما رفع فريق الفتح رصيده إلى النقطة 22 في المركز السادس.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفتح بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة ضمن الجولة 15 من دوري روشن.
وسجل نادي الفتح الهدف الأول عن طريق كريستيان تيو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء تسكن يمين المرمى في الدقيقة 12.
وشهدت الدقيقة 21 تمريرة عرضية لفريق النصر عن طريق أندرسون تاليسكا من منتصف الملعب شتتها دفاع الفتح.
وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في الدقيقة 24، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.
وأهدر نادي الفتح فرصة جديدة للتسجيل بعد تسديدة على المرمى عن طريق مروان على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.
ومر تاليسكا وسدد بقوة لكن القائم منع هدف التعادل ورونالدو تابع الكرة ولكن كرته مرت أعلى المرمى.
ونجح نادي النصر في تسجيل الهدف الأول عن طريق أندرسون تاليسكا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من غيسلان كونان.
وحرمت العارضة رونالدو من التسجيل؛ بعدما سدد بقوة مستغلًا تمريرة عبد الرحمن غريب.
وانطلق الشوط الثاني بضغط من قِبل لاعبي النصر للتقدم فسدد لاعبه تاليسكا كرة في الدقيقة 48 علت المرمى.
وسجل لاعب الفتح سفيان بن دبكة هدفًا ثانيًا لفريقه في الدقيقة 57 بعدما وصلته الكرة من زميله مروان سعدان.
ودفع المدير الفني للفتح في الدقيقة 62 باللاعب عثمان رمزي بدلًا من أيمن شفين، وباللاعب سالم النجدي بدلاً من توفيق بوحيمد.
وردّ مدرب النصر في الدقيقة 65 بالدفع باللاعب جلال الدين ماشاريبوف بدلًا من أيمن يحيى.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 90 البطاقة الصفراء للنجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو.
وحصل النصر على ركلة جزاء سددها لاعبه كريستيانو رونالدو بنجاح في الدقيقة 90+2.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 90+6 البطاقة الحمراء للاعب النصر تاليسكا.
🎥 في مباراة شهدت أول أهداف #كريستيانو_رونالدو 🔥
أهداف مواجهة #الفتح_النصر ⚽️
( الفتح 2 – 2 النصر )#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/K6RrVqgEbe
— سبورت 24 (@sporty_24) February 3, 2023
وفق “أخبار 24”.