يقام غدا (السبت)، الحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2023، والذي تستضيفه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمنطقة الشرقية، وذلك برعاية أمير المنطقة سعود بن نايف.
وسيشهد الاحتفال توزيع الجوائز الكبرى على 40 طالبًا وطالبة سيمثلون المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” والذي سيقام في مايو القادم بمدينة دالاس الأمريكية .
وأوضح مدير إدارة المسابقات بمؤسسة موهبة بدر المجرذي لـ”أخبار 24″ بأن أولى مراحل التحكيم للمعرض النهائي ستنطلق مساء اليوم حيث ستشهد تقديم الجوائز للطلاب من شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية لمبدعي البحث العلمي والابتكار بمشاركة 160 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة .
وأشار المجرذي إلى مشاركة 146 ألف طالبة وطالبة من مختلف مناطق المملكة في أولمبياد هذا العام انتقل منهم 13 ألفًا إلى التحكيم الإلكتروني و360 طالباً إلى المعارض المركزية التي أُقيمت بالرياض وجدة والدمام .
وأضاف أن المجالات التي يغطيها الأولمبياد تتعلق بالبحث العلمي والابتكار، مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمجالات الهندسية بمختلف تخصصاتها إلى جانب الطاقة والعلوم السلوكية والاجتماعية، حيث يقوم الطلاب بإعداد أبحاث علمية تتنافس داخل المملكة ثم تنتقل المنافسات دوليا . وفق “أخبار 24”.
ونوّه بأن الأولمبياد فرصة مواتية لتكوين شخصية الطلاب ومنحهم القدرة على المنافسة محليا ثم دوليا ، مبيناً أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية لطلاب التعليم العام يشارك به 2000 طالب وطالبة يمثلون 80 دولة.
ولفت إلى أن المملكة حققت 22 جائزة دولية العام الماضي منها المركز الأول في مجالي الطاقة والكيمياء، كما فاز بجائزة أفضل عالم شاب الطالب عبد الله الغامدي من تعليم الشرقية لمشروعه في مجال الطاقة.
160 طالباً يتنافسون في الأولمبياد الوطني لتمثيل #المملكة بمعرض “#آيسف” للعلوم بأمريكا #ابداع_2023https://t.co/MdTMxY6f8s pic.twitter.com/RghGNHJcdT
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 3, 2023