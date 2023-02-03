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جديد المحليات > “أمن الطرق” يدعو مستخدمي طرق مكة والباحة وعسير للحذر
04/02/2023   12:06 ص

“أمن الطرق” يدعو مستخدمي طرق مكة والباحة وعسير للحذر

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دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم (الجمعة)، قائدي المركبات في منطقة مكة المكرمة وعسير والباحة لأخذ الحيطة والحذر.

ونبهت مستخدمي الطرق في كل من: أضم، والطائف، وميسان، وكذلك أبها، وأحد رفيدة، والنماط، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما حذرت مستخدمي طرق الباحة في كل من الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي والمندق وبني حسن، متوقعة تكون الضباب خلال الساعات القادمة.  وفق “أخبار 24”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهات بتأثر أجواء تلك المناطق بضباب حتى الساعة الـ9 من صباح الغد.

“أمن الطرق” يدعو مستخدمي طرق مكة والباحة وعسير للحذر

جديد المحليات
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