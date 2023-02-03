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رياضة > “رونالدو” يعلق على أول أهدافه بقميص النصر في دوري روشن
04/02/2023   12:05 ص

“رونالدو” يعلق على أول أهدافه بقميص النصر في دوري روشن

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علق لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو على تعادل فريقه الصعب خارج أرضه أمام الفتح، وتسجيله أول الأهداف في دوري روشن.

وخطف النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفتح، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن.

وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع “تويتر”: “سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وبجهد كبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية”. وفق “أخبار 24”.

ورفع فريق النصر رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 34 في صدارة الدوري، فيما رفع فريق الفتح رصيده إلى النقطة 22 في المركز السادس.

“رونالدو” يعلق على أول أهدافه بقميص النصر في دوري روشن

رياضة
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