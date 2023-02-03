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رياضة > 22 جنسية تشارك في رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19
04/02/2023   12:04 ص

22 جنسية تشارك في رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19

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يضم رالي حائل 22 جنسية من دول العالم، جاءت لتشارك في النسخة الـ 19 من رالي حائل تويوتا الدولي 2023، والذي يشكل الجولة الأولى لموسم ٢٠٢٣ من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باخا” التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وكذلك الجولة الأولى من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي.

وتضم الجنسيات المشاركة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والكويت، والأردن، ولبنان، والأرجنتين، والأورغواي، والبرازيل، والبرتقال، والسويد، وإسبانيا، بالإضافة إلى إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا، وأكرانيا، وبريطانيا، وبولندا، وكذلك هولندا، ونيوزيلندا، وكندا. وفق “أخبار 24”.

ويشهد الرالي مشاركة (١٦٠) متسابقاً ومساعداً في السيارات والدراجات النارية، وتشارك (٦٥) سيارة، منها (٣٠) سيارة في الفئة المحلية وهي الخاصة ببطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، ويشارك (٢٨) متسابقاً في فئة الدراجات النارية من بينها (5) في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، و(4) دراجات نارية مشاركة في الفئة المحلية.

22 جنسية تشارك في رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19

رياضة
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