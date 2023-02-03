“دونيس”: نقدم مستويات أفضل أمام الفرق الكبيرة لأنها تفتح اللعب

علق المدير الفني لفريق الفتح دونيس على تعادل فريقه أمام النصر، في إطار منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وخطف النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفتح، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن.
وقال دونيس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “لم أشرك خالد الغنام المُعار من النصر لعدم جاهزيته، وأفُضل عادة ألا أستعين باللاعبين المعارين للفتح ضد فرقهم السابقة”.
وأضاف: “نقدم مستويات أفضل مع الفرق الكبيرة لأنها تفتح اللعب، ونعاني أمام الفرق التي تغلق كافة مناطقها الدفاعية”. وفق “أخبار 24”.
ورفع فريق النصر رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 34 في صدارة الدوري، فيما رفع فريق الفتح رصيده إلى النقطة 22 في المركز السادس.