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جديد المحليات > طقس اليوم.. غبار وأتربة على 8 مناطق
04/02/2023   10:30 ص

طقس اليوم.. غبار وأتربة على 8 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف، والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.

ولفت إلى أنه لا يُستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان وعسير والباحة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة بمكة المكرمة، و29 درجة في جدة، و25 درجة بالمدينة المنورة، و20 درجة بالرياض، و20 درجة بالدمام، و17 درجة في تبوك).

طقس اليوم.. غبار وأتربة على 8 مناطق

جديد المحليات
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