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جديد المحليات > تخريج 109 من أطباء الدراسات العليا بمستشفى قوى الأمن بالرياض
04/02/2023   10:30 ص

تخريج 109 من أطباء الدراسات العليا بمستشفى قوى الأمن بالرياض

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نظّم مستشفى قوى الأمن بالرياض، حفلاً لتخريج 109 أطباء من برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية والطبية المساعدة، وذلك بحضور المشرف على البرنامج اللواء سليمان الداود، ورعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وجرى خلال الحفل، إعلان النتائج وتكريم المشرفين العلميين على البرامج، مع تسليم الخريجين شهاداتهم العلمية.

يشار إلى أن البرامج المعتمدة بالمستشفى تشمل 46 برنامجاً تدريبياً منها 13 برنامج زمالة و29 برنامج بورد و4 برامج دبلوم، والتي يستفيد منها 736 متدرباً في جهات حكومية متنوعة.

 مستشفى قوى الامن

مستشفى قوى الامن

مستشفى قوى الامن

مستشفى قوى الامن

وفق “أخبار 24”.

تخريج 109 من أطباء الدراسات العليا بمستشفى قوى الأمن بالرياض

جديد المحليات
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