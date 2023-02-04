“الداخلية”: ضبط نحو 16.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 16.3 ألف مخالف، منهم أكثر من 9.3 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.1 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، 2.8 ألف مخالف لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة نحو 488 شخصاً، 63% منهم يمنيو الجنسية، و30% إثيوبيو الجنسية، و7% من جنسيات أخرى.
وأبانت أنه تم ضبط 17 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 19 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
ولفتت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 24 ألف وافد، فيما تمت إحالة 16.6 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.5 ألف مخالف.
وفق “أخبار 24”.