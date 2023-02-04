بالفيديو والصور.. كورنادو يخطف فوزًا قاتلاً للاتحاد أمام الطائي

خطف المحترف البرازيلي بصفوف نادي الاتحاد، كورنادو فوزًا قاتلاً خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره الطائي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن.
وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الاتحاد كورنادو في الدقيقة 90+4 من عمر اللقاء.
ورفع فريق الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 34 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر والشباب صاحبا المركزين الأول والثاني على الترتيب، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 18 في المركز العاشر.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
وسدد لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي كرة قوية بعد مرور 4 دقائق ولكنها مرت بجانب المرمى.
وردّ لاعب الطائي مبينزا بتسديدة تصدى لها حارس مرمى الاتحاد غروهي في الدقيقة 5.
وسدد لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله كرة سهلة في الدقيقة 35 أمسك بها حارس مرمى الطائي.
وأنقذ حارس مرمى الطائي مرماه من فرصة هدف بإمساكه بالكرة قبل أن تصل إلى مهاجم الاتحاد حمدالله في الدقيقة 40.
وسدد لاعب الاتحاد هيلدر كوستا كرة في الدقيقة 83 قبل أن يُسدد لاعب الطائي موسونا كرة مرت أعلى مرمى الاتحاد في الدقيقة 88.
وتصدى حارس مرمى الاتحاد غروهي لكرة من الطائي في لادقيقة 89.
وسجل لاعب الاتحاد كورنادو هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 90+4.
وبدأ فريق الاتحاد المباراة بتشكيل مكوّن من: مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، طارق حامد، إيغور كورنادو، برونو هنريكي، عبدالعزيز البيشي، هيلدر كوستا، عبدالرزاق حمدالله.
وجاءت دكة الاحتياط بفريق الاتحاد كالتالي: عبدالله الجدعاني، عبدالكريم مغربي، مروان الصحفي، هارون كمارا، حمدان الشمراني، عمر هوساوي، مدالله العليان، عوض الناشري، محمد الصيعري. وفق “أخبار 24”.
وبدأ فريق الطائي المباراة بتشكيل مكوّن من فيكتور براغا، حسين قاسم، أدريان مارتينيز، عبدالكريم السلطان،كولينز فاي، ألفا سميدو، مختار علي، عبدالله الجوعي، نولدج موسونا،أمير سعيود وجي مبينزا.
وجاءت دكة الاحتياط كالتالي: معتز البقعاوي، نواف القميري، عبدالعزيز مجرشي، فهد الجهني، عبدالعزيز الحرابي، محمد كرزان، خليل العبسي، حسين الجبيري وجمال باجندوح.
د90+5′ الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق كورنادو
الطائي 0 × 1 الاتحاد #الطائي_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/pt1xWqDTjg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023