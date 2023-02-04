في يومه العالمي.. الصحة: أكثر من ثلث السرطانات يمكن الوقاية منها

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت، والذي يوافق اليوم العالمي للسرطان، أن التشخيص المبكر يسهِّل العلاج ويُحسِّن نتائجه، وأن فحص بعض أنواع السرطان يُظهر علامات الإصابة، مؤكدة على أن ثلث السرطانات يمكن الوقاية منها.
وأوضحت عبر موقعها الرسمي أن العديد من أنواع السرطان تُظهِر علامات وأعراضًا مبكرة مثل: سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والجلد والفم وبعض سرطانات الأطفال، كما أن الفحص يكشف عن المرض مثل سرطان الأمعاء والثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والرئة.
وتولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالأمراض المزمنة؛ ومن أهمها مرض السرطان، وتعمل على تقديم أفضل رعاية صحية آمنة وفعّالة لمرضاه، ويمكن للأفراد، أو المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية تقديم وسائل الدعم والتوعية والوقاية من المرض.
وتنهض الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بدورها التوعوي والتثقيفي عبر تنظيم الفعاليات والأنشطة وتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية للمرضى وخدمة الكشف المبكر والتثقيف المجتمعي.
كما تركز الجمعية على دعم وتشجيع البحوث العلمية للوقوف والتعرف على مسببات السرطان في المملكة، ودعم برامج الكشف المبكر عنه والتعاون مع بقية الجمعيات الخيرية لتحقيق الأهداف المطلوبة ودعم برامج الجودة النوعية للعمليات التشخيصية للمرضى. وفق “أخبار 24”.
ويهدف اليوم العالمي للسرطان خلال هذا العام لخفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 25% بحلول عام 2025م، وتثقيف المجتمعات وتوعيتها بأمراض السرطان، وطرق الوقاية منها، والتأكيد على أن الحلول ممكنة ومتوفرة.