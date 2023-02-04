مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة ونسب التعافي واستقرار الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقرار معدل الوفيـات والإصابات الجديدة.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 25 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 17 حالة عن المسجل أمس، لينخفض إجمالي الحالات المسجلة إلى 828131 إصابات بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 31 حالة، بانخفاض قدره 6 حالات عن المسجل أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815673 حالة.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى استقرار معدل الوفـيات، حيث سجلت حالة وفـاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9579 حالة وفـاة، فيما تم تسجيل دخول حالة واحدة إلى العناية المركزة ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 34 حالة.