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رياضة > وزير الرياضة: كل التوفيق لممثل الوطن فريق الهلال
04/02/2023   6:32 م

وزير الرياضة: كل التوفيق لممثل الوطن فريق الهلال

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تمنى وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، التوفيق لفريق الهلال أمام الوداد المغربي.

وغرد وزير الرياضة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت: “كل التوفيق لممثل الوطن فريق الهلال في مباراته مع شقيقه الوداد المغربي بكأس العالم للأندية.. فالكم التأهل بإذن الله”.

ويلتقي فريق الهلال فريق الوداد المغربي، اليوم السبت، على ملعب الأمير مولاي عبدالله، وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية. وفق “أخبار 24”.

وزير الرياضة: كل التوفيق لممثل الوطن فريق الهلال

رياضة
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