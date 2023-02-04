المملكة تستهدف إنتاج أكثر من نصف مليون طن من الاستزراع السمكي البحري

قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، إن المملكة تستهدف إنتاج أكثر من نصف مليون طن من الاستزراع البحري خلال 8 سنوات مقبلة.
وأوضح المشيطي أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ليعمل كشريك استراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، للإسهام في تطوير البنية التحتية، وإدارة الأرصدة السمكية، وتطبيق مبادرة الصيد الرشيد، ودعم صغار الصيادين وزيادة إنتاجيتهم.
واستعرض نائب الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق، بمدينة أكادير المغربية؛ جهود المملكة المحلية والدولية في المحافظة على الموارد الطبيعية، وما تحقق من نجاحات في رفع كفاءة وتطوير القطاع السمكي وتعزيز إنتاجيته.
وأبان أن المملكة تعمل وفق استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في البحر والمياه الداخلية بمنهجيات وطرق ذكية ومستدامة، من أجل توفير الغذاء وتحسين سبل العيش والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى عدد من المبادرات التي تم إطلاقها لتطوير هذا القطاع الحيوي، ومنها برامج البحث والتطوير لتحسين كفاءة الأسماك المحلية، ودعم الأبحاث لتحسين كفاءة تقنيات إنتاج الطحالب والأعشاب البحرية، لافتاً إلى أن المملكة ستستضيف في 12 فبراير الجاري المؤتمر الدولي للطحالب والأعشاب البحرية، وهو أول مؤتمر مختص يعقد في الشرق الأوسط.