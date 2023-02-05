أمير الباحة يتلقى التعازي في وفاة أخيه الأمير عبدالإله بن سعود

تلقى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بديوان الإمارة اليوم، التعازي والمواساة في وفاة أخيه الأمير عبدالإله بن سعود.
واستقبل الأمير، مشايخ القبائل بالمنطقة ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين المدنيين والعسكريين، الذين عبروا عن تعازيهم للأمير.
وأعرب الأمير حسام بن سعود عن شكره للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
وكان الديوان الملكي، قد أعلن يوم (الأحد) الماضي ، وفاة الأمير عبدالإله، وقد أقيمت الصلاة على جثمانه في اليوم التالي في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.