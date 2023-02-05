“الصحة” تكرِّم الفائزين بجائزة “أداء الصحة” في نسختها الخامسة

كرَّمت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، الفائزين بجائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022، التي بلغ عدد المشاركات بها أكثر من 650 مشاركة على الصعيدين الوطني والدولي في مساراتها الخمسة؛ وذلك تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.
ونال المراكز الخمسة الأولى في الكشف المبكر والوقاية على التوالي؛ مستشفى جون هوبنكز أرامكو، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومركز الملك سلمان لأمراض الكلى، وإدارة نموذج الرعاية والصحة العامة وصحة المجتمع بتجمع القصيم الصحي، ومستشفى الولادة بالطائف.
وفي الرعاية الممكنة رقمياً كانت الخمسة الأولى هي: مستشفى الحرس الوطني، ومستشفى المواساة بالدمام، ومستشفى الملك خالد بالخرج، (لبيه) لخدمات الرعاية الصحية، ومستشفى الأمين.
أما في تقديم الرعاية المتخصصة فكانت المراكز من نصيب مستشفى العيون بالظهران، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى جون هوبكنز أرامكو، ومجمع إرادة للصحة النفسية بنجران، ومركز الأمير سلطان للقلب بنجران.
وفي مسار كفاءة الوصول للرعاية فنال المراكز كلٌّ من مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى السحن، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومستشفى الولادة والأطفال بأبها.
في حين حصل على المراكز الخمسة الأولى في مسار تحسين الرعاية الحرجة؛ مستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى جون هوبكنز أرامكو، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية، ومدينة الملك عبدالله الطبية. وفق “أخبار 24”.
وسجلت جائزة أداء الصحة خلال هذا العام 2022 العديد من المكتسبات والنتائج؛ من أبرزها: تحسن معدلات الفئات الحرجة من إجمالي زيارات الطوارئ بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، وهذا يتيح تقديم الخدمات بشكل أمثل للحالات الأكثر حرجاً.
وفق “أخبار 24”.