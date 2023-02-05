مسابقة “عطر الكلام” تجذب 50 ألف متسابق من 165 دولة

تقدم أكثر من 50 ألف شخص، للاشتراك في النسخة الثانية من برنامج مسابقة “عطر الكلام” لتلاوة القرآن ورفع الأذان.
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه، أن المسابقة التي يصل مجموع جوائزها إلى 12 مليون ريال، اجتذبت مشتركين من 165 دولة حول العالم.
وتُعَدّ مسابقة “عطر الكلام” المسابقة الكبرى حول العالم في تلاوة القرآن ورفع الأذان، وبدأت استقبال طلبات الاشتراك 4 يناير المنقضي.
وصلنا لأكثر من ٥٠ألف مشترك من ١٦٥ دولة في برنامج #عطر_الكلام .. بنهاية مرحلة التسجيل في المسابقة الأكبر لتلاوة القرآن ورفع الأذان في العالم ❤️🙏🇸🇦@OtrElKalam pic.twitter.com/El9SYuVCFg
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 5, 2023
وفق “أخبار 24”.