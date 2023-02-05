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جديد المحليات > مسابقة “عطر الكلام” تجذب 50 ألف متسابق من 165 دولة
05/02/2023   11:25 م

مسابقة “عطر الكلام” تجذب 50 ألف متسابق من 165 دولة

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تقدم أكثر من 50 ألف شخص، للاشتراك في النسخة الثانية من برنامج مسابقة “عطر الكلام” لتلاوة القرآن ورفع الأذان.

وأوضحت الهيئة العامة للترفيه، أن المسابقة التي يصل مجموع جوائزها إلى 12 مليون ريال، اجتذبت مشتركين من 165 دولة حول العالم.

وتُعَدّ مسابقة “عطر الكلام” المسابقة الكبرى حول العالم في تلاوة القرآن ورفع الأذان، وبدأت استقبال طلبات الاشتراك 4 يناير المنقضي.

وفق “أخبار 24”.

مسابقة “عطر الكلام” تجذب 50 ألف متسابق من 165 دولة

جديد المحليات
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