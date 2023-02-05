ينتهي بالتوظيف.. “المالية” تطلق النسخة الثانية لبرنامج “تأهيل المتميزين”

أطلقت وزارة المالية، اليوم (الأحد)، النسخة الثانية من برنامج “تأهيل المتميزين”، والذي يستهدف حديثي التخرج والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية؛ لتدريبهم وتطوير قدراتهم؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويؤهل البرنامج الكوادر الوطنية المتميزة؛ من خلال التدريب لدى الوزارة لمدة 12 شهراً تنتهي بالتوظيف، كما يمنحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح.
ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودياً ومنتظماً دراسياً، ولم يمضِ على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وأن يكون حاصلاً على معدل 5 في اختبار “الآيلتس” أو ما يعادله لمن كانت شهادته الجامعية من إحدى الجامعات السعودية، مع ضرورة معادلة الشهادات الخارجية واجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل عبر موقعها الرسمي اعتباراً من (الثلاثاء) الموافق 7 فبراير 2023، ولمدة 15 يوماً.
ويستهدف الكفاءات من الخريجين والخريجات الذين لم يمضِ على تخرجهم 4 سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير؛ إذ سينضم المتقدمون إلى دورات تدريبية، بجانب تدريب على رأس العمل في الوزارة.
وكانت الوزارة قد حددت في إعلانها الفئات المستهدفة بالبرنامج والشروط والضوابط العامة، كما أوضحت أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الوزارة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المدخل لتوثيق البيانات واستكمال الإجراءات، مشددة على ضرورة التحقق من صحة البيانات المدخلة، وأرقام التواصل واختيار المسار الصحيح للتقديم، حيث إن أي اختلاف في البيانات قد يؤدي إلى استبعاد الطلب.