لتعزيز الأمن الغذائي.. “ميناء جدة” يستقبل 60 ألف طن حبوب من أستراليا

استقبل ميناء جدة الإسلامي، 60 ألف طن من الحبوب، قادمة عبر ناقلة البضائع السائبة “سارة” التابعة لشركة “البحري”؛ قادمة من ميناء بانباري الأسترالي.، في إطار تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.
وتعد الشحنة نتاجاً لشراكات وطنية بين الهيئة العامة للموانئ وشركة البحري، وشركة سالك، وشركة منصور المساعد؛ إذ أسهمت هذه الشراكات في شراء ونقل وتسليم الشحنة؛ وذلك منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى ميناء جدة الإسلامي.
يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يتمتع بخصائص ومميزات تشغيلية رائدة، حيث يضم 62 رصيفاً متعددة الأغراض، وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 130 مليون طن بضائع وحاويات؛ ما مكّنه في 2022، من مناولة أكثر من 516 ألف طن بضائع سائبة، بزيادة 3.16% عن عام 2021. وفق “أخبار 24”.