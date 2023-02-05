تجنباً للازدحام.. “المرور” يوضح أسرع الطرق للوصول لمؤتمر “ليب 23”

استعرضت الإدارة العامة للمرور خلال مقطع فيديو الخطة المرورية للوصول لمؤتمر “ليب 23” الذي من المقرر أن يعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري في مركز واجهة الرياض؛ وذلك تفادياً للازدحام المروري المحتمل.
وأوضحت أنه تم توفير حافلات ترددية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تقوم بنقل الزوار من وإلى مقر الحدث، حيث يمكن إيقاف المركبات الخاصة والاستمتاع برحلة مباشرة إلى مدخل المؤتمر.
وأضافت أن الراغبين في قيادة مركباتهم الخاصة عليهم سلوك طريق الأمير محمد بن سلمان شرقاً وصولاً إلى طريق الثمامة، بعد ذلك هناك خيار بأخذ منعطفات العودة والتوجه غرباً على طريق الثمامة، والوصول للمواقف المخصصة بعد قاعة الفريدة، ثم التوجه لشارع الشيخ حسن بن حسين بن علي مباشرة نحو المواقف الحمراء دون تأخير.
وتابعت بأنه يمكن الاستمرار على شارع الثمامة والوصول إلى المواقف الزرقاء، أو المدخل الذي يليه الذي سيعيدك مباشرة إلى المواقف لتجنب الازدحام المروري على شارع المطار.
وأشارت إلى أن الحركة المرورية على طريق المطار تشمل المسافرين عبر المطار، وطلاب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ستكون مزدحمة في معظم الأوقات، مبينةً أن المدخل الرئيسي للمعرض من شارع المطار قد يكون مغلقاً؛ لذا يمكن أخذ المدخل الثاني بعد منطقة التسوق في واجهة الرياض.
وبيّنت أنه سيتم إغلاق المنعطف على طريق الثمامة الغربي إلى طريق المطار الشمالي طوال مدة الفعالية، موضحةً أنه تم توفير خيارات متعددة لمواقف سيارات الزوار منها المواقف الحمراء التي يمكن الوصول إليها عبر طريق الثمامة، أو طريق المطار، أو المواقف الزرقاء على طريق الثمامة غرباً مع توفر خيارات مختلفة للنقل الخفيف من وإلى المؤتمر.
ولفتت إلى أن المواقف التي تقع مباشرة أمام مؤتمر ليب ستكون مخصصة لحاملي ملصقات كبار الشخصيات، وحافلات النقل الترددي الخاصة بالمؤتمر فقط، مؤكدةً أن الخيار الأفضل هو الوقوف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستخدام الحافلات الترددية المخصصة بكل سهولة وتجنب الازدحامات المرورية. وفق “أخبار 24”.
ونصحت المتجهين إلى مطار الملك خالد الدولي بتجنب طريق المطار وأخذ طريق الملك سلمان، أو أي طريق بديل، وفي حال سلوك طريق الثمامة جهة الغرب فاستمر في الاتجاه غرباً حتى تسلك طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الذي سيأخذك مباشرة إلى طريق الملك سلمان نحو المطار، أما المتجهون لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فينصح باتخاذ المدخل الغربي للجامعة وتجنب طريق المطار.
الخطة المرورية للوصول لمؤتمر #ليب23 ،
خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير في مركز واجهة الرياض.#المرور_السعودي pic.twitter.com/JooDzI5cdT
— المرور السعودي (@eMoroor) February 5, 2023